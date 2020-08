Goldman belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 3,44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BBVA im Zuge eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,44 Euro belassen.An den Einstufungen, Schätzungen und Kurszielen für die europäischen Bankentitel habe sich nichts geändert, schrieb der ab sofort für die Beobachtung der Aktie verantwortliche Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.