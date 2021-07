Goldman belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen.Das zweite Quartal des Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen und wie bereits vorab klar geworden sei, seien vor allem der Upstream-Geschäftsbereich (chemische Rohstoffe) der Grund gewesen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer Studie am Mittwoch. Das dritte Quartal sehe ähnlich starke Trends./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.