Goldman belässt Axel Springer auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Axel Springer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Der Medienkonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung übertroffen und zudem die Gewinnziele angehoben, was der Aktienkurs aber schon einpreise, schrieb Analystin Katherine Tait in einer Studie vom Donnerstag./gl/tih Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.