Goldman belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 6400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen.Die US-Gesundheitsbehörde (FDA) habe weiterführende klärende Auswertungen klinischer Daten zu Roxadustat von den beiden Pharmaunternehmen Astrazeneca und FibroGen gefordert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die FDA-Entscheidung, die eigentlich am 20. Dezember hätte fallen sollen, sei daher auf den 20. März 2021 verschoben worden. Das habe er zwar nicht erwartet, sei aber nicht auch nicht wirklich überrascht. Ohne weitere Details über die nachgefragten Daten bleibe es bei seinem Anlageurteil./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2020 / 22:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.