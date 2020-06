Goldman belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 6000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Pharma-Aktie Astrazeneca angesichts jüngster Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss mit dem US-Biotechkonzern Gilead Sciences auf "Sell" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen.Es gebe sehr wenige Überlappungen bei Produkten der beiden, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie, ohne die Wahrscheinlichkeit eines Mergers beurteilen zu wollen. Er stellte zudem Umsatz- und Ergebniserwartungen (Ebitda) gegenüber und erwies darauf, dass Astrazeneca im Vergleich zu Gilead einen geringen freien Barmittelfluss (FCF) habe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 01:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.