Goldman belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 3800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach der Esmo-Konferenz (European Society for Medical Oncology) auf "Sell" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen.Die Konferenz sei zwar alles in allem recht unspektakulär gewesen, die starken Daten zu Tagrisso und Imfinzi des Pharmakonzerns Astrazeneca hätten allerdings positiv herausgestochen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Montag. Sie seien jedoch schon weitgehend im Aktienkurs eingepreist./ck/zb Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.