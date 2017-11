Goldman belässt Aroundtown Property auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown Property nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen.Die Zahlenvorlage für das dritte Quartal sei weniger bedeutend gewesen, weil zuvor schon Details dazu aus einer Präsentation hervorgegangen seien, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern sollten die Resultate keinen deutlichen kurzfristigen Einfluss auf die Papiere des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten SDax-Unternehmens haben./ck/tih Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.