Goldman belässt ArcelorMittal auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von ArcelorMittal auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Stahl-Lieferungen seien zuletzt stärker gewachsen als die Bestände, die verglichen mit den vergangenen fünf Jahren für alle Karbonstahlprodukte niedrig geblieben seien, schrieb Analyst Eugene King in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze sein Anlagevotum für ArcelorMittal./ajx/stb Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.