Goldman belässt ArcelorMittal auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von ArcelorMittal nach aktuellen Branchendaten auf der "Conviction Buy List" belassen.Die solide Steigerung der Stahllieferungen in die USA im Januar stütze seine Einschätzung eines gesunden US-Marktes, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Freitag. Dies sollte auch dem weltgrößten Stahlproduzenten zugutekommen./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.