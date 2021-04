Goldman belässt Apple auf 'Sell' - Ziel 83 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen.Die Kennziffern des iPhone-Herstellers zum zweiten Geschäftsquartal dürften stark ausfallen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine ohnehin bereits über den Konsensschätzungen liegenden Verkäufe der Produkte Mac und iPad für das dritte Geschäftsquartal nochmals./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 14:09 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.