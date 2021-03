Goldman belässt Amgen auf 'Buy' - Ziel 277 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Finanztrends Video zu Amgen



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amgen nach der angekündigten Übernahme des Krebsimmuntherapie-Spezialisten Five Prime Therapeutics auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 US-Dollar belassen.Laut dem Biotech-Konzern ist der Hauptgrund der Übernahme der wichtigste Medikamentenkandidat von Five Prime, Bemarituzumab (Bema), schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er gehe daher davon aus, dass das Mittel Blockbuster-Potenzial habe./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 14:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.