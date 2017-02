Goldman belässt Amazon auf 'Conviction Buy' - Ziel 1000 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Amazon nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen.Die Kennziffern des Online-Händlers hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Heath Terry in einer Studie vom Freitag. Zwar drückten die Investitionsausgaben kurzfristig auf die Margen, doch sollten sie sich künftig in Form von deutlichem Wachstum und Wertsteigerungen bezahlt machen./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.