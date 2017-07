Goldman belässt Alstria Office auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach einem Immobilienverkauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen.Die Kaisergalerie in Hamburg habe die Immobiliengesellschaft mit einem Aufschlag von 40 Prozent auf den Buchwert verkauft, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Studie vom Mittwoch. Alstria Office sei gemeinsam mit der Quantum Immobilien AG mit 49 Prozent an der Galerie beteiligt gewesen. Knapp die Hälfte des aus dem Verkauf erzielten Gewinns von 50 Millionen Euro entfalle auf Alstria Office./bek/ajx Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.