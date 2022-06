Goldman belässt Alstom auf 'Neutral' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom nach einem Werksbesuch auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Zughersteller habe in dem von Bombardier übernommenen Werk im britischen Derby zahlreiche Produktionsprobleme, die nun die Grundlage einer Klage gegen die Firma bildeten, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alstom habe inzwischen die Mängel an den Fahrzeugen aus dem Werk erheblich senken können, weitere Reduzierungen seien das Ziel. Der Konzern rechne zudem mit sehr guten Serviceverträgen aus Großbritannien./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 01:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.