Goldman belässt Alphabet auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach einer EU-Kartellstrafe auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar belassen.Sie habe ihre Schätzungen an die verordnete Milliardenzahlung angepasst - mit negativen Folgen für ihre Schätzungen im laufenden Jahr, schrieb Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Mittwoch. Für die beiden Folgejahre hätten sich daraus aber keine Änderungen ergeben./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.