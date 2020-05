Goldman belässt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Der operative Gewinn im ersten Quartal habe die vom Versicherer zur Verfügung gestellte Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe aber eine Reihe von Sondereffekten gegeben, die dies gestützt hätten. Daher sehe er die Zahlen insgesamt als gemischt an./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.