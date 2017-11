Goldman belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 217 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen des dritten Quartals und der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen.Beides untermauerten die Reputation der Allianz, ein gut geführter Versicherer mit einer starken Kapitalausstattung zu sein - im Vergleich zu europäischen Konkurrenz, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Freitag. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt. Die Aktienrückkäufe dürften am Markt positiv aufgenommen werden./mis/zb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.