Goldman belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 197 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen.Er bevorzuge Versicherer, die in nordeuropäischen Staatsanleihen investiert seien und so die gestiegenen Kreditrisiken bei Unternehmensanleihen kompensieren könnten, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Europa-Branchenstudie vom Dienstag. Zurich Insurance Group und Allianz hob er wegen der starken Bilanzen der beiden positiv hervor und räumte deren Aktien akutell noch ein Aufwärtspotenzial von 20 beziehungsweise 14 Prozent ein./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.