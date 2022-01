Goldman belässt Airbus auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus nach Flugzeug-Auslieferungsdaten für Dezember 2021 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 159 Euro belassen. Zwar lägen die Auslieferungen immer noch unter denen aus dem Jahr 2019 und damit vor der Corona-Krise, doch im Vergleich zu 2020 hätten sie sich verbessert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Reaktion auf die Zahlen am Markt dürfte ihr zufolge leicht positiv sein./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.