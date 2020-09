Goldman belässt Airbus auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie des Flugzeugbauers Airbus auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Die Auslieferungszahlen für August seien zwar erwartungsgemäß im Vergleich zum Vormonat gesunken, lägen aber auf Vorjahresniveau, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr wahrscheinlich dürfte der Bestand an nicht ausgelieferten Maschinen gar nicht oder nur um eine sehr kleine Zahl wachsen. In den kommenden Monaten komme es nun darauf an, inwieweit es Airbus gelinge, die Zahl der auf Halde stehenden Jets zu reduzieren./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.