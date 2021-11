Goldman belässt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize nach einem Investorentag des Handelskonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Zu den Überlegungen eines Teilbörsengangs der Onlinehandels-Sparte Bol.com schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Mittwoch, dies wäre ein guter möglicher Weg, ihren wirklichen Wert offen zu legen. Derweil liege der Ausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) deutlich unter seiner bisherigen Schätzung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.