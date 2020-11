Goldman belässt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize nach einem Investorentreffen im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Das Management des Supermarktkonzerns habe keine Ziele für die Ertragskraft im Jahr 2021 geben wollen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es darauf verwiesen, dass die historischen Margenniveaus ein angemessener Referenzwert seien. Für das Geschäftsjahr 2021 rechne er daher mit einer Ebit-Marge von 4,4 Prozent nach 4,2 Prozent im Jahr 2019 und 4,3 Prozent im Jahr 2018./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.