Goldman belässt Aena auf 'Neutral' - Ziel 170,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aena nach Vorstellung des Winterflugplans auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170,40 Euro belassen.Die signalisierte Steigerung der Sitzplatzkapazitäten von insgesamt 11 Prozent an den Airports Madrid und Barcelona sei klar positiv für den Flughafenbetreiber, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Mittwoch. Gedämpft würden die guten Nachrichten aber von regulatorischen Hürden und der bereits auf Rekordniveau liegenden Auslastung europäischer Fluggesellschaften./edh/oca Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.