Goldman belässt Aena auf 'Neutral' - Ziel 138 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aena nach Presseberichten über eine drohende Senkung der Flughafenentgelte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen.Die kolportierte Ermäßigung der Start- und Landegebühren bis 2021 um 2 Prozent jährlich wäre fast doppelt so hoch wie von ihm erwartet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Donnerstag. Dies würde seine Gewinnprognose (EPS) für den spanischen Flughafenbetreiber im Jahr 2020 um 6 Prozent reduzieren./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.