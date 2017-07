Goldman belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 204 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen.Der Sportartikelhersteller dürfte weiterhin ein starkes Wachstum und eine hohe Profitabilität erzielen, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Dienstag. Änderungen an seinen Schätzungen begründete er mit Währungseffekten und damit, dass einige Marken nicht mehr zum fortgeführten Geschäft zählen. Auf das Kursziel habe dies aber keinen Einfluss./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.