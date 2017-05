Goldman belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 201 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen.Er rechne bei dem Sportartikelhersteller dank dessen Stärke in den wichtigen Märkten Westeuropa, China und den USA mit einem Umsatzwachstum von 12,9 Prozent, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Dienstag. Den bereinigten operativen Gewinn sieht der Experte bei 571 Millionen Euro. Die Preismacht des Konzerns werde gegenwärtig von den Fundamentaldaten nicht widergespiegelt./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.