Goldman belässt ABB auf 'Conviction Buy List' - Ziel 31 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen.Der Schweizer Industriekonzern habe wegen höherer Investitionen dem Wachstum der Konkurrenz hinterher gehinkt, sollte nun aber einen positiven Wendepunkt erreichen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht weiteres Kostensenkungspotenzial. Steigende Konsensschätzungen sollten zur wichtigsten Triebfeder für den Aktienkurs werden./gl/zb Datum der Analyse: 23.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.