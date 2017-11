Goldman belässt ABB auf 'Conviction Buy List' - Ziel 31 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen.Die Geschäfte von Versorgern verbesserten sich, wovon der Anlagenhersteller profitieren dürfte, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie des Instituts. Zudem dürften sich die Kapitalausgaben der Schweizer verbessern./bek/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.