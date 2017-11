Goldman belässt ABB auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ABB auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Schweizer Industriekonzern zähle weiterhin zu ihren bevorzugten Anlageideen in der Investitionsgüterbranche, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Montag. Die Aktien hätten sich im Vergleich zum gesamten Sektor seit Jahresbeginn gerechnet unterdurchschnittlich entwickelt./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.