Goldman belässt ABB auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Der Industriegüterkonzern habe vor dem Kapitalmarkttag an diesem Nachmittag die mittelfristigen Finanzziele angehoben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ziele hätten etwas über der Analystenschätzung gelegen, aber das anvisierte Wachstum etwas unter dem, was Schneider Electric vergangene Woche in Aussicht gestellt habe./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.