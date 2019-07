Godewind Immobilien: NAV-Discount bietet hohe Kurschance

Weitere Suchergebnisse zu "Godewind Immobilien":

SMC-Research sieht in den vorläufigen Eckdaten der Godewind Immobilien AG zum ersten Halbjahr einen gelungenen Proof of Concept des Geschäftsmodells und damit auch die eigene Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau deutlich unterhalb des NAV biete die Aktie laut SMC-Analyst Adam Jakubowski eine attraktive Kurschance.

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Godewind Immobilien AG mit den vorläufigen Eckdaten zum ersten Halbjahr die Fortschritte der letzten Monate auch zahlenmäßig dokumentiert. Dies gelte vor allem für das sehr hohe Bewertungsergebnis von über 80 Mio. Euro, in dem sich neben den teilweise günstigen Einkäufen erstmals auch die Effekte des verbesserten Asset Management gezeigt haben. Da dieser Aspekt im Geschäftsmodell von Godewind eine herausgehobene Rolle spiele, sehen die Analysten in den nun erreichten und in den Zahlen dokumentierten Fortschritten aus einen gelungenen Proof of Concept.

Hierdurch sieht sich das Researchhaus auch in seinen Schätzungen, die von einer erfolgreichen Umsetzung des Geschäftskonzepts und dementsprechend vor allem von einer raschen Hebung der im Portfolio enthaltenen Ertragssteigerungspotenziale ausgehen, bestätigt. Im Detail und vor allem hinsichtlich des Bewertungsergebnisses und damit auch des für 2019 zu erwartenden IFRS-Gewinns haben die Analysten ihre Erwartungen nun sogar angehoben.

Allerdings spiegeln sich diese Fortschritte laut SMC-Research noch nicht adäquat im Kurs der Godewind-Aktie wider, der seit dem letzten SMC-Update zwar leicht zugelegt habe, aber immer noch deutlich unter dem von dem Researchhaus ermittelten fairen Wert liege. Der Befund der Unterbewertung werde auch durch den Vergleich mit dem NAV bestätigt, der dank des hohen Halbjahresgewinns um fast ein Viertel gestiegen sei und nun um 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liege.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“ mit dem Kursziel 5,20 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.07.19, 11:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 25.07.19 um 11:00 Uhr fertiggestellt und am 25.07.19 um 11:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-25-SMC-Update-Godewind-Immobilien_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.