Gesco AG: Sehr günstige Bewertung

Trotz Materialengpässen überzeugte nach Darstellung von SMC-Research die Gesco AG in Q2 mit sehr guten Zahlen. Angesichts eines hohen Auftragseingangs und in Erwartung weiterer Zukäufe rechnet SMC-Analyst Holger Steffen mit weiterem dynamischen Wachstum und bleibt bei seinem Urteil „Buy“.

Laut SMC-Research habe Gesco sehr überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Aufschwung habe gegenüber den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres noch einmal an Fahrt gewonnen. Auch die Materialengpässe, mit denen die Industrie derzeit in verschiedenen Bereichen zu kämpfen habe, haben das Unternehmen nicht ausbremsen können. In Relation zur Gesamtleistung habe die Gruppe von Q1 auf Q2 die Materialaufwandsquote sogar senken können – eine starke Leistung im aktuellen Umfeld, so das Researchhaus.

Dazu passe, dass das Management von einer positiven Entwicklung in der Breite des Portfolios berichte, die sich auch in einem zuletzt sehr hohen Auftragseingang niedergeschlagen habe. Das habe den Spielraum geschaffen für die jüngst erfolgte Anhebung der Jahresprognose. Die Zielspanne für den Umsatz sei von 445 bis 465 Mio. Euro auf 465 bis 485 Mio. Euro angehoben worden, das Nettoergebnis solle am Ende zwischen 20 und 22 Mio. Euro liegen, bislang seien 16,5 bis 18,5 Mio. Euro prognostiziert worden.

Die Analysten halten das für gut erreichbar und erwarten darüber hinaus ein weiteres dynamisches Wachstum – auch über Zukäufe, nachdem zuletzt bereits die United MedTec Holding erworben werden konnte.

In Relation dazu wirke das aktuell von den Analysten geschätzte KGV21 von rund 12 sehr attraktiv. Ihr Bewertungsmodell signalisiere nach der Aktualisierung einen fairen Wert von 39,30 Euro (zuvor: 37,00 Euro) und damit eine deutliche Unterbewertung. Vor diesem Hintergrund bekräftigen sie ihr Urteil „Buy“.

