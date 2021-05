GK Software: Zweistelliges organisches Wachstum geplant

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) das EBITDA um 56 Prozent auf 19,1 Mio. Euro gesteigert und damit den vorläufig gemeldeten Wert nochmals übertroffen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen kurzfristigen Unsicherheiten einen mittelfristigen Ausblick auf 2023 genannt. Demnach solle der Umsatz in einer Range zwischen 160 und 175 Mio. Euro liegen. Die Ziel-EBIT-Marge sei vom Management mit 15 Prozent angegeben worden. Dies berücksichtige nur die aktuell angebotenen Lösungen und Produkte, nicht aber die Erschließung neuer Regionen. Nach Meinung der Analysten sei das Unternehmen mit einem 2021er EV/EBIT von 20,2 im Vergleich zu den Peers eher günstig – insbesondere vor dem Hintergrund der erfolgreich angelaufenen Cloud-Transformation und der Marktanteilsgewinne. Für 2021 schätze das Analystenteam einen Umsatz von rd. 129 Mio. Euro. Dies entspreche einem Anstieg um 10 Prozent und erkläre sich aus dem erstmalig signifikanten Umsatzbeitrag der 100-Prozent-Tochter „Deutsche Fiskal“ und einem organischen Wachstum im Kernsegment „Cloud4Retail“. Für die Folgejahre schätze EQUI.TS organische Umsatzzuwächse oberhalb von 10 Prozent, wobei die Cloud-Transformation bedingt durch die gleichmäßige Verteilung der Umsätze über die Vertragslaufzeit das Wachstum zunächst abmildere. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 162,00 Euro (zuvor: 133,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2021, 16:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von EQUI.TS GmbH am 04.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.