GK Software: Wachstumskurs hält an

Nach Darstellung von SMC-Research habe die GK Software SE ihren Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt und verzeichne daher in Summe der ersten neun Monate hohe Umsatzzuwächse. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt aber vor allem die hohe Ergebnisdynamik hervor und sieht angesichts der zahlreichen Vertriebserfolge das Unternehmen weiter auf einem guten Weg.

Laut SMC-Research habe GK Software im dritten Quartal den Wachstumskurs fortgesetzt und damit nach neun Monaten den Umsatz um 12 Prozent gesteigert. In Kombination mit dem stabilen Kostenniveau, der in Richtung von Lizenzeinnahmen (Einmallizenzen und SaaS-Gebühren) verschobenen Einnahmestruktur und dem Einmalertrag aus dem Verkauf der Tochter AWEK microdata, seien damit das EBIT um 155 Prozent gesteigert und der Nettoperiodenüberschuss mehr als verdreifacht worden. Aber auch ohne den Einmalgewinn aus der AWEK-Transaktion seien das EBIT verdoppelt und eine EBIT-Marge von 12 Prozent erzielt worden.

Dabei werde die aktuelle Geschäftsdynamik von den Zahlen noch unterzeichnet, weil die Hälfte der diesjährigen Lizenzverkäufe, darunter auch mit zwei großen Händlern in den USA, in dem SaaS-Modell erfolgt und deswegen noch ohne eine nennenswerte Umsatzwirkung geblieben seien. Dabei beziffere das Unternehmen das über die Vertragslaufzeit kumulierte Umsatzvolumen (inkl. der Implementierungsprojekte) allein der beiden US-Abschlüsse auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Damit zeichne sich ab, dass die Händler das SaaS-Modell zunehmend akzeptierten, woraus sich für GK in Zukunft höhere und stabilere Erlöse ergeben sollten, so das Researchhaus. Kurzfristig leide aber die Umsatzdynamik darunter, weswegen die Analysten ihre Schätzungen für das laufende Jahr nun etwas vorsichtiger ausgestaltet haben. Mittel- und langfristig sehen sie sich aber in ihren Schätzungen durch die jüngsten Entwicklungen vollauf bestätigt.

Dementsprechend sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie unverändert bei 190,00 Euro und bekräftigen auf dieser Grundlage das bisherige Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.11.2021 um 11:51 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.11.2021 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 29.11.2021 um 11:25 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

