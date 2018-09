GK Software: Unternehmensziele bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert, während das EBITDA aufgrund von weiteren Investitionen in Produkte und die Organisationsstruktur spürbar gefallen ist. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um über 11 Prozent auf 49 Mio. Euro zugelegt. Investitionsbedingt sei das EBITDA auf 2,4 Mio. Euro (HJ 2017: 5,3 Mio. Euro) deutlich gefallen. Wegen der höher als von EQUI.TS erwarteten Personalkosten senke das Analystenteam die EBITDA-Schätzung, belasse die Umsatzerwartung für 2018 aber unverändert. Damit befinde sich die neue Schätzung aber auch im Rahmen des bisherigen Unternehmensausblicks für 2018, an dem GK Software weiter festhalte.

Demnach habe die GK Software sowohl den für 2018 gelieferten Ausblick eines 15-prozentigen Umsatzzuwachses und eine über 15 Prozent liegende EBIT-Marge (jeweils im GK/Retail-Kerngeschäft) als auch die Mittelfristprognose, die einen Umsatz von rund 135 Mio. Euro in 2020 vorsieht, bestätigt. Die Prognose stehe laut Analystenaussage unter den bisherigen Vorbehalten. So genieße die Erschließung neuer Märkte gegenüber Margenzielen Priorität, auch verschobene Projekte oder eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage könne die Prognose beeinträchtigen.

Im dritten Quartal habe GK Software bereits zwei weitere US-Händler als Neukunden gewonnen und zudem die Effizienz bei den außereuropäischen Gesellschaften verbessert. Fundamental und insbesondere im Vergleich mit Peer-Unternehmen sei die GK-Aktie weiterhin eher günstig, so EQUI.TS. Die Analysten reduzieren ihr Kursziel aber auf 146,00 Euro (zuvor: 155,80 Euro), belassen das Rating jedoch unverändert bei „Kaufen“.

