GK Software: Marge soll 2019 klettern

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE mit Vorlage der endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den Umsatz und das EBITDA am oberen Rand der im Januar gemeldeten Vorab-Zahlen bestätigt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen 2018 einen Umsatz von 106,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 6,8 Mio. Euro erzielt. Der planmäßig rückläufige IT-Service-Umsatz und erwartete, aber nicht realisierte Vertriebschancen seien die Ursache für das schwächer als im Vorjahr ausgefallene EBITDA und EBIT. Die Gesellschaft werde laut EQUI.TS künftig ein stärkeres Augenmerk auf die Margensituation richten und habe sich erneut zum 2020er EBIT-Margenziel (im Kerngeschäft) von 15 Prozent zur Betriebsleistung bekannt. Demnach sei auch die Mittelfristprognose, die einen Umsatz von rd. 135 Mio. in 2020 impliziert, bestätigt worden. Für 2019 strebe das Unternehmen einen erneut nicht unerheblichen Anstieg im GK/Retail-Umsatz an, die EBIT-Marge solle den 2018 erreichten Wert deutlich übertreffen.

Vor dem Hintergrund der endgültigen 2018er-Zahlen habe das Analystenteam seine Umsatzerwartung angehoben. Dagegen sei die Margenschätzung für 2019 von EQUI.TS mit einer höheren Unsicherheit behaftet: Das Unternehmen sehe 2019 margenseitig einen Zwischenschritt, der den 2018er Wert deutlich übertreffen solle. Das Research-Haus halte eine Marge im höheren einstelligen Prozentbereich für realistisch. So werde dies von vielen Entwicklungen gestützt, darunter die vom Unternehmen beschlossene Konzentration auf das Kerngeschäft, das auch von Produktinnovationen getriebene Lizenzgeschäft und die Effizienzverbesserungen im nordamerikanischen Markt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 114,50 Euro (zuvor: 103,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

