GK Software: Kurszielanhebung wegen hoher Wachstumsdynamik

EQUI.TS weist darauf hin, dass GK Software im zweiten Quartal erneut hohe Wachstumsraten erzielt habe. Das Researchhaus gehe davon aus, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr noch höher ausfallen werde als in den ersten sechs Monaten. Daraufhin wurde das Kursziel deutlich angehoben.

Im zweiten Quartal habe GK Software gemäß EQUI.TS, getrieben von starkem Lizenzgeschäft, erneut hohe Wachstumsraten verzeichnet. So seien der Umsatz in H1 um 25,8% und das EBITDA um knapp 130% gestiegen. Mit u.a. zwei internationalen Neukunden aus dem Feld der Top50 Retailer habe GK den eigenen Marktanteil in diesem anspruchsvollen Bereich bereits auf knapp 25% ausgebaut. Das Researchhaus hebe die bisherigen Schätzungen an und gehe davon aus, dass GK (wie in den Vorjahren) in H2 den Umsatz des (starken) ersten Halbjahres noch übertreffen werde.

Zwar sei das Neulizenzgeschäft naturgemäß volatil in der Quartals­betrachtung, die Pipeline von GK sei jedoch gut gefüllt und die Internationalisierung gewinne weiter an Dynamik. Trotz des rasanten Kursanstieges der letzten Monate sehe EQUI.TS– gerade im Hinblick auf die Peers – weiteres Kurspotenzial.

Basierend auf dem Peer-Vergleich mit Basisjahr 2018 ergebe sich für GK Software im Mittel ein fairer Wert von 147,17 Euro. Die DCF-Bewertung (WACC 6,3%; TGR 1%) liefere auf Basis der angehobenen Schätzungen einen fairen Wert von 122,98 Euro, so dass sich im Mittel beider Methoden ein fairer Wert von rund 135,00 Euro ergebe. Das Urteil von EQUI-TS lautet unverändert „Halten“.

