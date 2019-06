GK Software: Kommt nun die Ergebniswende?

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung von SMC-Research sei es der GK Software SE bisher nicht gelungen, die sehr gute Marktposition und das daraus resultierende hohe Umsatzwachstum in eine adäquate Gewinnentwicklung umzumünzen. Da aber das Unternehmen selbst nun eine stärkere Fokussierung auf das Thema Profitabilität angekündigt und eingeleitet habe, zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski zuversichtlich, dass die Gewinndynamik nun endlich zunehmen wird.

Als Softwareanbieter für den filialisierten Einzelhandel verfüge GK Software laut SMC-Research über sämtliche Voraussetzungen, um eine große Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das Unternehmen habe eine führende Marktstellung in Deutschland und Europa, sei hochinnovativ und zähle damit im Markt zu den technologisch führenden Anbietern. Dank der engen Zusammenarbeit mit SAP sei der Vertrieb global präsent, so dass inzwischen zahlreiche der weltweit führenden Einzelhändler zu den Kunden zählen. Zuletzt habe die Gesellschaft auch in den USA, dem wichtigsten Einzelhandelsmarkt der Welt, den Durchbruch geschafft.

Gerade den letztgenannten Aspekt wertet SMC-Research als einen der größten Erfolge der letzten anderthalb Jahre. Mit inzwischen sechs US-Kunden könne GK Software nun auf ausreichende Referenzen verweisen, mit denen die weitere Kundengewinnung in den USA spürbar erleichtert werden dürfte. Die nächsten Herausforderungen sehen die Analysten nun darin, die Kundenprojekte effizient und profitabel abzuwickeln und auf dieser Basis endlich auch beim Ergebnis einen deutlichen Wachstumstrend zu entfalten.

Diesbezüglich sei das letzte Geschäftsjahr klar enttäuschend gewesen, was aber laut SMC-Research zur Folge gehabt habe, dass GK Software eine Refokussierung auf das Thema Profitabilität vollzogen habe und sich nun explizit stärker darum bemühe, das Ziel einer möglichst schnellen Marktanteilssteigerung mit einer zumindest zufriedenstellenden Profitabilität in Einklang zu bringen.

In Erwartung hoher Lizenzerlöse solle deswegen schon dieses Jahr eine deutliche Margensteigerung erzielt werden. Für 2020 strebe GK Software sogar unverändert eine EBIT-Marge (im Kerngeschäft) von rund 15 Prozent an. Auch die Analysten haben ihre Schätzungen, die von einem fortgesetzten und zunehmend profitablen Wachstum ausgehen, in der Grundstruktur unverändert gelassen. Trotz des erhöhten Verlustes im ersten Quartal kalkuliert SMC-Research unter der Annahme steigender Lizenzerlöse und verbesserter Effizienz im Nordamerikageschäft für 2019 mit einem kräftigen Ergebnisanstieg und anschließend mit einer stetigen Margenverbesserung. Auch wenn das Researchhaus dabei deutlich unter den GK-eigenen Zielen bleibe, resultiere hieraus ein fundamentales Kursziel von 120,00 Euro (wie bisher, enthalte dieser Wert eine 25-prozentige fiktive Übernahmeprämie), auf dessen Basis die Analysten das „Buy“-Rating bestätigen.

