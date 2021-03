GK Software: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE 180.000 neue Aktien zum Preis von 105,75 Euro vollständig bei institutionellen Anlegern platziert und dadurch einen Bruttoemissionserlös von rund 19 Mio. Euro erzielt. In der Folge reduzieren die Analysten leicht das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage wolle das Unternehmen die frischen Mittel vorrangig in die Entwicklung von GK SPOT, einer Cloud-basierten Big-Data-Plattform für den Handel, investieren. Darüber hinaus diene die Kapitalerhöhung allgemeinen Zwecken wie beispielsweise der weiteren Internationalisierung. Es sei laut den Analysten vorstellbar, dass in bisher nur schwach abgedeckten Regionen, darunter Asien, anorganisches Wachstum nun eine Option sei, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen. Die Platzierung der neuen Aktien habe einen leicht verwässernden Effekt, der aber größtenteils von höheren Peer-Multiples kompensiert werde. Mit einem 2021er EV/Umsatz von rd. 2 sei die Aktie weiterhin günstiger als die Peers. In der Folge senken die Analysten das Kursziel leicht auf 133,50 Euro (zuvor: 134,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2021, 17:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von EQUI.TS GmbH am 31.03.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.