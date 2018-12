GK Software: Internationale Positionierung gestärkt

Weitere Suchergebnisse zu "Mensch und Maschine":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz zweistellig gesteigert und dabei besonders vom wachstumsstarken Kerngeschäft GK/Retail profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das positive Votum, nehmen das Kursziel aber etwas zurück.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz des Unternehmens in den ersten neun Monaten um 13,6 Prozent zugelegt. Demnach belasse das Analystenteam die Umsatzschätzung und die Erwartung für das EBIT unverändert. Durch eine Auszeichnung von Forrester werde die Positionierung von GK im internationalen Wettbewerb zudem gestärkt. Gerade im wichtigen nordamerikanischen Markt sei GK Software, als Nr.5 bei Neuinstallationen weltweit, erfolgreich gewesen. Gemäß den Analysten entfalle mehr als die Hälfte der Erlöse auf die Dienstleistungen (52,2 Prozent), gefolgt von Wartung (27,7 Prozent) und Lizenzen/kundenindividuelle Entwicklungen (21,2 Prozent).

Für das vierte Quartal erwarte EQUI.TS einen Umsatz von 31,9 Mio. Euro und ein EBIT von 10,1 Mio. Euro. Diese Schätzung sei aber in hohem Maße davon abhängig, inwieweit der sich abzeichnende Vertriebserfolg im typischerweise starken Schlussquartal auch noch in diesem Geschäftsjahr realisiert werden könne. Das Unternehmen halte den für 2018 gegebenen Ausblick eines Umsatzzuwachses um 15 Prozent und einer EBIT-Marge von über 15 Prozent im GK/Retail-Kerngeschäft aber aufrecht, weise aber auf die Bedeutung des Eintreffens bestimmter Vertriebsereignisse hin. Die Mittelfristprognose, die einen Umsatz von rd. 135 Mio. Euro in 2020 impliziert, sei ebenfalls bestätigt worden. Die Analysten reduzieren ihr Kursziel auf 123,00 Euro (zuvor: 146,00 Euro), belassen das Votum aber unverändert bei „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.12.2018, 15:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von EQUI.TS GmbH am 03.12.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.