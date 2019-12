GK Software: Ergebniswende im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung von SMC-Research habe die GK Software SE im dritten Quartal eine deutliche Ergebniswende vollzogen. Dies sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski als eine Bestätigung des unterstellten Schätzszenarios und traut der GK-Aktie auf dieser Basis ein hohes Kurspotenzial zu.

GK Software habe sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt und den Umsatz im Kerngeschäft um mehr als 9 Prozent gesteigert. Dabei habe das Unternehmen aber auch von der Abrechnung von Leistungen aus Vorperioden profitiert, was sich entsprechend auch im Quartalsergebnis niedergeschlagen habe. Obwohl zwischen Juli und September kaum nennenswerte Lizenzerlöse erzielt worden seien, habe GK Software in diesen drei Monaten ein EBITDA von 3,2 Mio. Euro und damit den besten Quartalswert seit mehr als zwei Jahren erzielt. Dabei betone das Unternehmen, dass das EBITDA auch ohne die periodenfremden Erträge positiv gewesen wäre und sehe darin den Nachweis der deutlich verbesserten Profitabilität im Dienstleistungsgeschäft.

Auf dieser Basis und unter Verweis auf die noch für dieses Jahr erwarteten Lizenzabschlüsse habe GK Software seine Prognose für dieses Jahr bestätigt und gehe folglich davon aus, das EBIT, dass nach neun Monaten noch mit -4,0 Mio. Euro weit unter dem Vorjahreswert von +0,3 Mio. Euro gelegen habe, im Gesamtjahr gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 (+1,6 Mio. Euro) deutlich steigern zu können. Auch die mittelfristige Prognose, die schon für das nächste Jahr eine EBIT-Marge von rund 15 Prozent im Kerngeschäft in Aussicht stelle, habe das Management bekräftigt.

SMC-Research sei in den eigenen Schätzungen zwar nicht ganz so optimistisch und kalkuliere für 2020 „lediglich“ mit 8 Prozent, doch auch dies würde in Verbindung mit dem erwarteten fortgesetzten Umsatzwachstum nach Auffassung der Analysten einen kräftigen Ergebnissprung ermöglichen. Auch in den Folgejahren bleibe man hinsichtlich der Profitabilität unter den Zielen der Gesellschaft, sehe aber selbst auf dieser Basis für die GK-Aktie ein hohes Kurspotenzial. Gegenüber dem letzten Update habe sich dieses allerdings spürbar reduziert, weil SMC-Research nach dem Ausstieg von SAP fortan darauf verzichte, darin eine Übernahmeprämie zu berücksichtigen.

Doch mit 83,20 Euro biete auch das neue Kursziel gegenüber dem aktuellen Kurs ein hohes Aufwärtspotenzial, auf dessen Basis SMC-Research sein Urteil „Buy“ bestätigt hat.

