GK Software: EBIT-Steigerung erwartet

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um fast 12 Prozent gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 11,7 Prozent auf 56,2 Mio. Euro zugelegt. Maßgeblich durch das Effizienzsteigerungsprogramm sei das EBITDA auf 6,24 Mio. Euro (HJ 2019: -0,59 Mio. Euro) gestiegen und auch das EBIT habe deutlich auf 1,96 Mio. Euro zugelegt. Nach Unternehmensaussagen beeinträchtige die Pandemie bisher vor allem das Neukundengeschäft. Dennoch habe GK in den ersten 6 Monaten 2020 vier neue Projekte verzeichnet, davon drei mit Neukunden. Nach Schätzung der Analysten werde die pandemiebedingte Unsicherheit auch im zweiten Halbjahr die Investitionsneigung in einzelnen Segmenten des Handels reduzieren.

In der Folge passe das Analystenteam seine Umsatz- und Gewinnerwartung für 2020 leicht nach unten an. Die Gesellschaft sei aber für die Zukunftsthemen des Handels hervorragend positioniert. Zudem habe das Management betont, dass ohne die Effekte der Covid-19-Krise die Mittelfristziele 2020 erreicht worden wären. Ein fundierter Ausblick für 2020 sei wegen Covid-19 aber weiterhin schwierig. Die Gesellschaft erwarte weiterhin einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse und eine deutliche Verbesserung des EBIT. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 105,00 Euro (zuvor: 87,90 Euro) an und bestätigen das Rating „Kaufen“.

