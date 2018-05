GK Software: Dynamisches Wachstum soll anhalten

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Die Analysten von EQUI.TS haben ihr Kursziel für die Aktie der GK Software SE deutlich erhöht und das positive Votum bestätigt. Im vierten Quartal sei der Umsatz zwar unter den Erwartungen ausgefallen, doch sei dies auf die schneller als geplant angelaufene Transition zum SaaS-Modell zurückzuführen, was dem Unternehmen für die Zukunft weiteres Potenzial eröffne. Auch die neue Mittelfristprognose werten die beiden Analysten Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle als Ausdruck der weiterhin anhaltenden Wachstumsdynamik.

GK Software habe in 2017 ein 17-prozentiges Umsatzwachstum auf 90,5 Mio. Euro erreicht und den Jahresüberschuss (+37,4 Prozent) überproportional gesteigert. Da die Transition vom klassischen Lizenz- zum einem SaaS (Software-as-a-Service)-Geschäftsmodell angelaufen sei und sich ein großer Neukunde bereits in Q4/17 für einen mehrjährigen SaaS-Vertrag (statt des klassischen Lizenzmodells) entschieden habe, habe GK auf den ersten Blick die Erwartungen an Q4/17 verfehlt. Die Transition insgesamt sei aber positiv zu sehen, denn sie zahle sich mittelfristig nicht nur in einer besseren Planbarkeit der Umsätze aus.

Mit Vorlage der 2017er Zahlen und dem vorzeitigen Erreichen der alten (auf 2018 abzielenden) Mittefristprognose sei auch ein neuer Ausblick (bis 2020) gegeben worden. Dieser siehe implizit jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich rd. 14,5 Prozent vor – was laut EquiTS deutlich über den erwarteten Zuwachsraten der meisten Peer-Unternehmen liege

Auf Basis der DCF- als auch der Peer-Bewertung sieht das Researchhaus weiteres Kurspotenzial für die GK-Aktie und empfiehlt sie mit dem neuen Kursziel von 155,80 Euro (bisher: 136,00 Euro) unverändert zum Kauf.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.18, 10:24 Uhr)

