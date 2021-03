GK Software: Deutlicher Margenanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz um knapp 2 Prozent und das EBITDA sogar um 51 Prozent gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen von dem erfolgreich umgesetzten Effizienz- und Ertragssicherungsprogramm profitiert und das EBITDA auf 18,5 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge sei auf 15,7 Prozent geklettert. 2020 habe GK Software 11 Neukunden aus 4 Kontinenten für seine Kernlösungen gewonnen. Zudem sei es zu einem Wechsel von 3 Bestandkunden zum Wechsel auf die CLOUD4RETAIL – OmniPOS gekommen. Insgesamt werde das SaaS-Angebot der Kernlösung CLOUD4RETAIL von 4 Kunden genutzt.

Die Beschleunigung bei der Cloud-Transformation dürfe mittelfristig einen positiven Margeneffekt bringen. Kurzfristig belaste aber der sinkende Umsatz im klassischen Lizenzgeschäft. Beginnend mit April 2021 werde auch die 100-prozentige Tochter Deutsche Fiskal signifikante Cloud-Umsätze beisteuern. Demnach gehe das Analystenteam davon aus, dass dies 2021 zu einem weiteren Margenausbau beitrage. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 134,00 Euro (zuvor: 122,00 Euro) und das Rating auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2021, 11:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von EQUI.TS GmbH am 24.03.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.