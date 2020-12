GK Software: Dauerhafte Profitabilitätsfortschritte

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

In der Analyse der Neunmonatszahlen der GK Software SE hebt SMC-Research insbesondere die deutlichen Profitabilitätsfortschritte hervor, die einen sprunghaften Gewinnanstieg ermöglicht haben. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski geht davon aus, dass diese Fortschritte dauerhafter Natur seien und sieht GK Software weiter auf einem sehr guten Weg.

Mit dem Neunmonatsbericht habe GK Software die bereits Anfang November veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Insofern stelle laut SMC-Research die sehr starke Ergebnisentwicklung, die in einem Anstieg des EBITDA um 354 Prozent und einer Verbesserung des Nettogewinns um knapp 10 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro zum Ausdruck käme, nun keine Überraschung mehr dar. Neue Erkenntnisse habe aber der genauere Blick auf die Kosten gebracht, bei denen deutliche Einsparungen beim Personalaufwand und beim sonstigen betrieblichen Aufwand erkennbar seien. Da der Rückgang des Personalaufwands vor allem auf das Effizienzverbesserungsprogramm zurückzuführen sei, dürfte der in den Neunmonatszahlen sichtbare Produktivitätsfortschritt nach Einschätzung von SMC-Research dauerhafter Natur sein. Das gelte nach Unternehmensangaben auch für mehr als die Hälfte der Einsparungen beim sonstigen Aufwand, sodass die Analysten die in den ersten neun Monaten erreichte Profitabilitätsverbesserung größtenteils als nachhaltig werten.

Dies umso mehr, als mehr als 40 Prozent der Lizenzgebühren inzwischen aus SaaS-Verträgen stamme und damit wiederkehrender Natur sei.

Diese positive Entwicklung habe man bereits in dem letzten Update berücksichtigt und die Schätzungen deutlich angehoben. Auch wenn die Corona-Pandemie weiterhin für eine erhöhte Unsicherheit im Neugeschäft sorge, sehen die Analysten GK Software weiter auf einem sehr guten Weg und die Profitabilitätsprobleme der letzten Jahre als eindeutig und nachhaltig überwunden.

Dementsprechend hat SMC-Research die positive Einschätzung mit dem Urteil „Buy“ und dem Kursziel 108,00 Euro bestätigt.

