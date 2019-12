GK Software: 2019 positives EBIT erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "GK Software":

Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz insgesamt um knapp 7 Prozent gesteigert, beim EBIT aber noch ein Minus von 4 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel leicht ab, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Neunmonatsumsatz um 6,5 Prozent auf 79,7 Mio. Euro gestiegen, während das EBIT noch im Minus gelegen habe. Wegen eines starken Schlussquartals erwarte das Analystenteam auf Gesamtjahressicht aber ein positives EBIT. Demnach sei die Vertriebspipeline gut gefüllt und einer aktuellen rbr-Studie zufolge habe GK das derzeit stärkste Neuinstallationsgeschäft im globalen POS-Markt. Auch das Unternehmen halte unverändert an den Prognosen fest und wolle die EBIT-Marge des Vorjahres von 1,5 Prozent übertreffen.

Mittelfristig erwarte das Management dann einen Umsatz von rund 135 Mio. Euro im Jahr 2020 und eine EBIT-Marge von 15 Prozent im Kerngeschäft. Für das vierte Quartal rechne EQUI.TS vor allem wegen des margenstarken Lizenzgeschäfts mit einem Umsatzanstieg um 19 Prozent auf 37,4 Mio. Euro. Das Quartals-EBIT werde auf rund 8,7 Mio. Euro geschätzt. Dass sich SAP von seinem Anteil an GK (5 Prozent) getrennt habe, sehe das Analystenteam in der jüngst vorgestellten Unternehmenspolitik von SAP begründet. Dadurch sei die Partnerschaft zwischen GK und SAP aber nicht beeinträchtigt. In der Folge ermitteln die Analysten ein Kursziel von 105,00 Euro (zuvor: 106,50 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2019, 11:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von EQUI.TS GmbH am 04.12.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.equits.com/research-reports

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.