GESCO: Nachfrage spürbar belebt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Gesco AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) Auftragseingang sowie Umsatz zweistellig gesteigert und dabei die Profitabilität weiter verbessert. In der Folge senkt der Analyst aber leicht sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei dem Unternehmen der Start ins Geschäftsjahr 2021 gelungen. Dabei habe sich die Umsetzung der jüngsten strategischen Maßnahmen merklich positiv ausgewirkt. Bei allen Corona-bedingten Unwägbarkeiten könne das erste Quartal aus Vorstandssicht einen Wendepunkt in der ökonomischen Entwicklung markiert haben. Abzuwarten bleibe allerdings momentan noch, ob die gestiegene Nachfrage hauptsächlich aus Nachholeffekten resultiert habe oder sich diese als nachhaltig erweise. Wenngleich GESCO laut Meinung des Analysten nach dem vollzogenen Portfolioumbau nun deutlich weniger von der Entwicklung der Investitionsgüter- und vor allem der Automobilindustrie abhängig sei, gehe er davon aus, dass das Portfolio gleichwohl an einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung nennenswert partizipieren werde.

GESCO verfüge laut GSC mit einer Konzerneigenkapitalquote von fast 58 Prozent, einer Barliquidität von über 60 Mio. Euro und einer auf nur noch knapp 20 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung über eine hervorragende Basis auch für Akquisitionen. Insgesamt solle die Gruppe daher den Weg des profitablen Wachstums, getragen von einem sich weiter aufhellenden Corona- und wirtschaftlichen Umfeld sowie der Strategie NEXT LEVEL, mit zunehmendem Tempo voranschreiten können. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 30,50 Euro (zuvor: 31,50 Euro) erneuert aber das Rating „Kaufen“.



