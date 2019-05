Francotyp-Postalia: Günstig bewertet

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research ist die Francotyp-Postalia Holding AG durch ein schwächeres Geschäft bei Mail-Services insgesamt nur durchwachsen ins Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) gestartet. In der Folge passt der Analyst sein Kursziel nach unten an, belässt das positive Votum aber unverändert.

Nach Analystenaussage habe der Konzern im Bereich Mail-Services geschwächelt, im Kerngeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen dagegen aber weiter Marktanteile hinzugewonnen und im Wachstumsbereich Software kräftig zugelegt. Für die Zielerreichung im laufenden Jahr komme es laut GSC nun darauf an, dass sich die für die zweite Jahreshälfte avisierte Umsatz- und Ergebnissteigerung in dem erwarteten Maße einstelle. Dabei gehe der Analyst im Stammgeschäft von Nachholeffekten im Zuge der Markteinführung der PostBase Vision aus. Laut Unternehmensangaben sei das bisherige Feedback zu dem neuen Frankiersystem überaus positiv ausgefallen.

Positiv berücksichtige der Analyst nach wie vor die starke Marktstellung sowie den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Francotyp-Postalia. Wenngleich er nach dem verhaltenen Jahresauftakt seine Schätzungen vor allem auf der Ertragsseite zurückgenommen habe, bleibe er vom Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse überzeugt. Gleichwohl erscheine ihm die mittelfristige Unternehmensprognose ab 2020 derzeit sehr ambitioniert. Auf Basis der GSC-Prognosen für 2020 werde die Aktie mit einem KGV von 5,4 bewertet. Vor dem Hintergrund der noch andauernden Transformationsphase nimmt der Analyst sein Kursziel auf 4,00 Euro (zuvor: 4,40 Euro) zurück, stuft das Papier – vor allem für den längerfristig orientierten Investor – aber unverändert mit dem Rating „Kaufen“ ein.

