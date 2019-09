Francotyp-Postalia: Ertragsziele bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research ist die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) in allen drei Produktbereichen hinter den Erwartungen des Managements zurückgeblieben, konnte im Stammgeschäft bei Frankier- und Kuvertiermaschinen aber Marktanteile hinzugewinnen. In der Folge passt der Analyst sein Kursziel nach unten an und senkt das Rating.

Nach Analystenmeinung sei in der zweiten Jahreshälfte ein deutlicher Umsatzschub erforderlich, um das im Rahmen der angepassten Guidance für das Gesamtjahr 2019 prognostizierte leichte Umsatzwachstum noch zu erreichen. Dabei solle sich im Produktbereich Frankieren und Kuvertieren vor allem die Markteinführung der PostBase Vision in den USA positiv auswirken. Der Wachstumsbereich Software/Digital werde vom Ausbau des Angebotsspektrums und dem Launch neuer Produkte profitieren. Beim Sorgenkind Mail Services solle die Portoerhöhung der Deutschen Post in Verbindung mit der erfolgten vertrieblichen Neuausrichtung zu einer Umkehr des negativen Trends führen.

Insgesamt benötige die Transformation vom klassischen Frankiermaschinenhersteller zum Anbieter für sichere digitale Kommunikation doch mehr Zeit, als zunächst erwartet. Gleichwohl bekräftige der Analyst seine positive Einstellung zu dem Geschäftsmodell. Angesichts des jüngst erfolgten Verkaufs des zweitgrößten Mitbewerbers Postcon halte GSC perspektivisch zudem eine Veräußerung des Produktbereichs Mail Services für denkbar. Der Analyst nimmt sein Kursziel aber nochmals leicht auf 3,80 Euro (zuvor: 4,00 Euro) zurück und senkt das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.09.2019, 19:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 10.09.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2019-09-10_Francotyp-Postalia.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.