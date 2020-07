Flatex: Starkes Neukundenwachstum

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die flatex AG auf Basis von Pro-forma-Zahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) die Zahl der Neukunden auf 288.000 erhöht. Dieser Wert beinhalte den Zuwachs zusammen mit der Übernahme von DeGiro. Im Rahmen dessen sei auch die Zahl der Transaktionen um 152 Prozent auf 37,6 Mio. gestiegen. Das Unternehmen erwarte bis Jahresende nun 1,2 Mio. neue Kunden bei insgesamt 50 Mio. Trades, was über der bisherigen Schätzung von Warburg (Neukunden: 1 Mio., Trades: 45,6 Mio.) liege. Auf Basis neuer Schätzungen hebt der Analyst das Kursziel auf 57,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.

